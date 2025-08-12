Кейт Дугласс: «Не хочу держать все время жизнь на паузе, быть взаперти в спорте, словно в клетке. После Олимпиады-2028 подумаю над будущим»

Американская пловчиха Дугласс не уверена, что продолжит карьеру после Игр-2028.

Кейт Дугласс 23 года, она является двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира. Олимпиада 2028 года пройдет в Лос-Анджелесе.

«У меня была тяжелая подготовка к Олимпиаде в Париже, я отдала всю себя, пришлось многим пожертвовать. На время я выключилась из обычной жизни и сразу после Парижа задумалась, как долго это будет продолжаться?

Не хочу держать все время жизнь на паузе, быть взаперти в спорте, словно в клетке. Я не так себе представляла свою жизнь.

При этом домашняя Олимпиада – это мечта многих спортсменов, и мало кому удается получить шанс ее реализовать. Мне повезло, поэтому за ближайшие три года я намерена стать лучшей версией себя, чтобы выдать в Лос-Анджелесе максимум.

Вопрос только в том, сколько сил на это потребуется, моральных и физических. Возможно, я действительно больше не захочу плавать, поэтому после Игр-2028 подумаю над будущим», – сказала Дугласс.