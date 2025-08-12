Александра Пацкевич: «Абсолютно уверена, что мы вернем лидирующие позиции в синхронном плавании, мы будем бороться»

Пацкевич уверена, что Россия вернет лидерство в синхронном плавании.

На прошедшем чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российские спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали, но не смогли выиграть медальный зачет впервые с 1994 года.

«Я считаю, что в тех условиях, в которых нам пришлось работать и тренироваться, мы показали очень достойный результат. В связи с изменениями в правилах, с тем, что нам не хватало соревновательной практики, у нас молодая команда, тот результат, что мы показали, очень достойный.

Я абсолютно уверена, что мы вернем лидирующие позиции, мы будем бороться. Не скажу, что мы потеряли их кардинально, так как практически в каждом виде мы были с медалью», – рассказала трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич.