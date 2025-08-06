Андрей Минаков: «Пловцам было важно выйти из отстранения, поскольку на внутрироссийских стартах конкуренция не такая»

Минаков заявил, что российским пловцам было важно вернуться на мировую арену.

Российские спортсмены выступили на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Андрей Минаков в составе российской команды выиграл золото в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

«Весь мир уплыл, нам было важно выйти из этого отстранения, поскольку на внутрироссийских стартах конкуренция не такая.

Мы привыкли плыть в предварительных заплывах в полсилы, в полуфинале – чуть побыстрее, а уже в финалах показывать результат. На крупных же соревнованиях уже с предварительных соревнований нужно выступать на 110 процентов», – сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ ».

А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома – и всего этого не было бы