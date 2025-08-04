8

Климент Колесников: «Очень хочу Porsche 911. Если говорить об автомобилях, то это моя мечта номер один»

Пловец Климент Колесников рассказал о мечте приобрести Porsche 911.

«Я очень хочу Porsche 911. В детстве я мечтал о «Мерседесе», но сейчас очень хочу Porsche 911. Если говорить об автомобилях, то это моя мечта номер один», – сказал Колесников.

Спортсмен отметил, что пока далек от того, чтобы ее реализовать: «Еще надо хорошо поработать».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoКлимент Колесников
плавание
автомобили
