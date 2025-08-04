Тренер Колесникова: «Не выполнили один блок работы полностью из‑за того, что Климент болел. Второй половины нам сейчас не хватает»

Тренер пловца Климента Колесникова оценил итоги чемпионата мира в Сингапуре.

Колесников победил на дистанции 50 м на спине.

– Мы не выполнили один блок работы полностью, из‑за того, что Климент болел. Второй половины нам сейчас не хватает. Это сейчас прямо сразу видно. Будем над этим работать.

– Когда Климент успел заболеть? Летом на «Маре Нострум»?

– Да, как раз тогда. Это сказалось на подготовке.

– Как вы вообще прожили эту неделю чемпионата мира?

– Я не скажу, что она была легкой, тяжелая была неделя, но поддерживало то, что я видел проблем со скоростью нет и на 50 м прогноз был хороший. Заключительный день был по‑настоящему эмоциональным для всех нас – и у Климента золото, и ребята выиграли эстафету. Чемпионат мира был непростой, но это очень важный опыт, – сказал Дмитрий Лазарев.