  • Сергей Фесиков: «Колесников – самый талантливый спинист в мире. Климент подтвердил, что никто быстрее него на спине плавать не может»
Сергей Фесиков назвал Климента Колесникова самым талантливым спинистом в мире.

– Вы как недавний спортсмен знаете, что в первые дни чемпионата мира идет волна негатива из-за отсутствия медалей или их недостаточного количества. Вы читали в эти дни соцсети и комментарии?

– Я все читал, тем более что мне это нужно было делать еще и как комментатору – тоже новая для меня роль. И в тот момент, о котором вы говорите, действительно было тяжело – по эмоциональному фону, по настроению в соцсетях. Было напряжение. Медаль Кирилл Пригоды дала возможность хотя бы вздохнуть спокойно. Это была просто необходимость.

Да, уже в первый день мы могли бы бороться за медаль в мужской эстафете 4 по 100 м кролем, да, был там просчет, был риск. Мы поняли ошибки, сделали выводы. В итоге пережили этот момент, дождались и получили золото в смешанной комбинированной эстафете – горжусь ребятами!

– Вы знаете Климента Колесникова очень давно. Что было не так на сотне на спине?

– Сказался период с нехваткой конкуренции, он давно не плавал среди вот этаких монстров. Подзабыл эти ощущения, когда психология решает все. Помимо формы, помимо твоей готовности, ты должен быть заряжен психологически бороться до последних метров. И ввиду отсутствия подобной практики мы видели, насколько тяжело дались ему эти последние 15 метров.

Климент всегда выделялся психологической устойчивостью. Я знал его, когда он был еще юнец. В 2019-м, потом мы плавали с ним в 2021-м. Он всегда был психологически устойчив и расслаблен, но потом был период только с внутренними чемпионатами и Кубками, а там другое напряжение.

Климент понимает, где он сейчас находится, он действительно в том возрасте, когда вместе с тренером должен проанализировать, понять, над чем работать, какому блоку работы стоит уделить внимание.

Мы все готовы помогать, мы работаем для того, чтобы самый талантливый человек в мире, действительно обладающий невероятными скоростями, дошел наконец-то до своей мечты. Абсолютно все говорит в пользу того, что он может это сделать, включая появление дистанции 50 м на спине в программе Олимпийских игр.

– Он всем и все доказал: «полтинник» был мощнейший!

– Еще раз. Он самый талантливый спинист в мире. Мирон (Лифинцев) у нас молодой и талантливый, а Климент самый талантливый. Он подтвердил, что никто быстрее него на спине плавать не может, – сказал призер Олимпийских игра Фесиков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
