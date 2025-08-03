Кетце о мировом рекорде Колесникова: «Это очень серьезные секунды, будет невероятно сложно его побить. Но я постараюсь»
Россиянин Климент Колесников установил мировой рекорд на 50 м на спине (23,55 секунды) в 2023 году в финале Кубка России.
– Возвращение россиян на водные старты высшего уровня – здорово для спорта?
– Разумеется, сам факт их возвращения подстегнет всех нас, так что, я думаю, это хорошо и для спорта в целом, и для них лично. И я сам этому рад.
– Перед вами серьезный оппонент, Климент Колесников. Вам под силу будет побить его мировой рекорд?
– Аха-ха, не знаю. Это очень серьезные секунды, это будет невероятно сложно. Может быть, однажды, мне надо будет проплыть очень быстро. Давайте так скажу: это будет очень сложно, но я постараюсь, – сказал чемпион мира по плаванию Кетце.
