Кетце о мировом рекорде Колесникова: «Это очень серьезные секунды, будет невероятно сложно его побить. Но я постараюсь»

Пловец из ЮАР Питер Кетце заявил, что будет стараться побить рекорд Колесникова.

Россиянин Климент Колесников установил мировой рекорд на 50 м на спине (23,55 секунды) в 2023 году в финале Кубка России.

– Возвращение россиян на водные старты высшего уровня – здорово для спорта?

– Разумеется, сам факт их возвращения подстегнет всех нас, так что, я думаю, это хорошо и для спорта в целом, и для них лично. И я сам этому рад.

– Перед вами серьезный оппонент, Климент Колесников. Вам под силу будет побить его мировой рекорд?

– Аха-ха, не знаю. Это очень серьезные секунды, это будет невероятно сложно. Может быть, однажды, мне надо будет проплыть очень быстро. Давайте так скажу: это будет очень сложно, но я постараюсь, – сказал чемпион мира по плаванию Кетце.

