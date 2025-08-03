«Нам не хватает лоббирования со стороны других видов спорта и отдельных дисциплин». Мальцев о синхронном плавании в программе ОИ

Александр Мальцев считает, что синхронному плаванию не хватает лоббирования.

Семикратный чемпион мира Мальцев ответил, в частности, на вопрос о том, почему микст-дуэты не хотят включать в программу Олимпийских игр.

«Я многое делал для того, чтобы продвигать эту дисциплину, и также мужское соло, и чтобы мужчин допустили до участия в групповых выступлениях. Мы вели разговоры об этом и работу в том числе с председателем технического комитета Лизой Шотт, и благодаря этим усилиям мужское соло включили в программу чемпионатов мира, а мужчин допустили до участия в группах на Олимпийских играх.

World Aquatics выступала, чтобы микст-дуэты были включены в программу Олимпийских игр не только в Париже-2024, но и в Токио-2020. Но здесь тормозит Международный олимпийский комитет (МОК). Сложно сказать, с чем конкретно это связано, но мне кажется, что большое значение имеют лоббирование со стороны других видов спорта и отдельных дисциплин. Нам этого не хватает.

Поэтому МОК выделяет синхронному плаванию только две медали. Нашли пока компромиссное решение – разрешить мужчинам выступать в составе групп, чтобы хоть как-то соблюсти гендерное равенство на Олимпийских играх.

Буду ли я выступать в 2028-м? Поживем – увидим, сейчас мир так быстро меняется, что прогнозировать на такую перспективу невозможно», – заявил Мальцев.

