Бондарь о прыжках в воду: «Страшно всегда. Если страх уходит, это опасно, у всех спортсменов он есть. Главное – уметь контролировать»

Александр Бондарь рассказал о чувстве страха при прыжках в воду.

Ранее на чемпионате мира в Сингапуре россиянин Бондарь завоевал бронзу в дуэте с Анной Конаныхиной в прыжках с 10-метровой вышки.

«Да, бывало, что думал не вернусь в спорт после травмы. Особенно когда болело плечо – казалось, что оно уже не поднимется. Но мне везло на хороших людей. Врачи поддерживали, лечили, говорили: «Все нормально, иди работай. Ты же с вышки прыгаешь – хочешь, чтобы совсем ничего не болело? Так не бывает».

При любой травме стараюсь продолжать работать. Если болит плечо – качаю ноги. Если болит нога – работаю над корпусом. Главное – оставаться в процессе.

У меня есть любимая поговорка: «Плох тот мотоциклист, который не падал». В прыжках то же самое. Чтобы кто-то всю карьеру прошел и ни разу не задел снаряд или не ударился о воду – таких единицы. У меня были травмы. Руку ломал о снаряд. Всякое бывало, это часть нашего вида спорта.

Страшно всегда. Если страх уходит, это опасно. У всех спортсменов есть страх. Главное – уметь его контролировать. Когда только собираешь новые прыжки в юниорском возрасте – страшно. Ты не знаешь, как поведет себя тело в полете. Первый раз особенно. После отпуска – тоже страшно. А когда входишь в форму и оттачиваешь программу, страх уже становится более подавленным, управляемым», – сказал 31-летний Бондарь.