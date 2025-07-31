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  • Александр Жигалов: «Пригода приносит мне уверенность – он соперник, но это «папа». Он где‑то подскажет, просто за ним тянуться, кусаться всегда приятно»
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Александр Жигалов: «Пригода приносит мне уверенность – он соперник, но это «папа». Он где‑то подскажет, просто за ним тянуться, кусаться всегда приятно»

Александр Жигалов назвал Кирилла Пригоду «папой» в плавании.

Оба российских пловца отобрались в полуфинал на дистанции 200 метров брассом. Жигалов показал лучшее время в квалификации (2.08,32), Пригода – седьмое (2.10,46).

«Пять дней ожидания не почувствовал – все нормально, все хорошо. Это мой лучший результат. Получаю удовольствие, это моя жизнь – все время мечтал об этом. Я старался скользить, много сил не тратить, не дергаться. Все же старался прикладываться, но не расплескиваясь. Форма, наверное, лучшая. Я просто плыл и кайфовал.

Мне здесь очень комфортно. Кирилл Пригода приносит мне уверенность. Он соперник, но это «папа». Он где‑то подскажет, просто за ним тянуться, кусаться всегда приятно. Рядом с ним я развиваюсь», – сказал Жигалов после предварительных заплывов.

Позже, по итогам полуфинала, Жигалов занял 6-е место (2.08,55), а Пригода – вновь 7-е (2.08,91). Оба отобрались в заключительную стадию.

– Успели восстановиться после утреннего заплыва?

– Мне хотелось бы восстанавливаться побольше, потому что даже по лестнице тяжелее поднимался, чем утром. Но решил, что по фигу, какое состояние, надо бороться. Прошло спокойно, контролируемо. Слушал перед стартом классику – до мурашек пробивало.

– Какую классику?

– Моцарт, Бах, Ханс Циммер. Плейлист просто послушал. Думаю, завтра я тоже включу классику, и все.

– В полуфинале все не выглядело спокойно, а вы говорите – контролируемо.

– В моей душе все было спокойно, плыл с закрытыми глазами, открывал перед поворотом, – ответил Жигалов.

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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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