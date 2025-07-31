Александр Жигалов: «Не чувствую особого шарма чемпионата мира. Нет давления? Возможно. Так гораздо проще»

Александр Жигалов высказался о победе в предварительном заплыве на ЧМ-2025.

Российский пловец показал первое время в квалификации на 200 м брассом (2.08,32).

«Все отлично. После первой «сотки» немного напрягся, смотрю и думаю: «Что они хотят сделать?»

Я плыл и рассчитывал сделать все четко. Не планировал жестко разгоняться, всех рвать. Понимал, что мне просто нужно сделать все грамотно, так, как я это делаю на тренировках. Сделать хорошо все повороты, выходы.

И, даже когда плыл, чувствовал свои ошибки, понимал, где я накосячил», – сказал Жигалов.

«Не чувствую особого шарма чемпионата мира, для меня это обычный старт. Наверное, я просто акцентирую внимание на себе и сейчас максимально хорошо себя чувствую, получаю удовольствие от процесса. Нет давления? Возможно. Так гораздо проще, конечно.

Настроение отличное, все хорошо. За ребятами в эстафете следил из отеля, когда брился. Волновался, а потом сильно обрадовался. Вау! Видел, как Кирилл проплыл, дальше выхожу – победа. Красавчики, наконец-то», – добавил пловец.

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