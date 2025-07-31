Шишин о российских пловцах на ЧМ: «Из-за того, что мы недолго на международной арене, у них колбасит нервную систему. Но команда хорошо готова»

Андрей Шишин считает, что у российских пловцов на ЧМ «колбасит нервную систему».

Ранее на чемпионате мира в Сингапуре россияне Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев завоевали золото в комбинированной эстафете 4x100 м.

«Он (Лифинцев) сделал подарок своему тренеру Михаилу Владимировичу Горелику. У него родилась внучка Маша сегодня (30 июля – Спортс’’), и вот Мирон сегодня завоевал медаль, сказал: подарок тренеру.

Где потолок у наших парней? Из-за того, что мы недолго на международной арене, у них колбасит нервную систему. Но в целом мы сказали уже в первый день, что команда хорошо готова, хорошо адаптировалась, мы ставили рекорды России.

Может быть, где-то их качало, но в целом уровень плавания высокий. Но в эстафете, где все четыре проплыли по рекорду России, суммарно получился рекорд чемпионата», – сказал главный тренер сборной России по плаванию Шишин .