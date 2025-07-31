  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Пловец Сибирцев об адаптации к жизни в США: «Ощущения были такие, что меня закинули в стиральную машинку и включили режим быстрого отжима. Я крутился как белка, выживал»
0

Пловец Сибирцев об адаптации к жизни в США: «Ощущения были такие, что меня закинули в стиральную машинку и включили режим быстрого отжима. Я крутился как белка, выживал»

Пловец Илья Сибирцев рассказал, как адаптировался к жизни в США.

24-летний Сибирцев живет и тренируется в Штатах, а на соревнованиях представляет Узбекистан.

– Хорошо, а что лично вам дал переезд в США?

– Я бы сказал, что все. И в спорте, и в быту. Я стал другим человеком.

– Вы сталкивались с критикой после решения о смене гражданства?

– Главное – со всеми ребятами россиянами я общаюсь хорошо. Встретились здесь, еще в гостинице (Сибирцев сейчас находится на чемпионате мира в Сингапуре – Спортс’’), был рад видеть тех, с кем плавал вместе по юниорам. Пожал всем руку, пожелал удачи, узнали друг у друга, кто чем живет. Я сделал свой выбор и считаю его правильным.

– То есть лично в вашу сторону никто не обращался с негативом? Максимум – неадекваты в интернете?

– Вы сами все обозначили, мне нечего добавить.

– С россиянами общались во время отстранения? Обсуждали с ними возможность смены сборной или выступления в нейтральном статусе?

– Нет, не говорил ни с кем, у меня своя жизнь, много своих проблем. Сам лезть в чужие проблемы тоже не буду, а с такими вопросами ко мне и не обращался никто, не интересовался.

– Уже начали учить язык?

– Если вы про английский, то я живу в США с 2019 года практически без перерыва, поэтому язык у меня уже достаточно свободный. Приходится, когда вокруг тебя одни американцы, инстинкт срабатывает.

– А узбекский?

– Пока тяжело. Базу знаю, слышу, когда люди что-то говорят, могу понять, но самому говорить тяжело. Когда не живешь в стране, где говорят на этом языке, сложно его изучать. Разве что выучить базовые фразы.

– И все же вас там уже принимают за своего?

– Как видите, выступаю здесь за сборную, поэтому никаких проблем.

– В Америке сразу удалось адаптироваться в бытовом плане?

– Нет, поначалу было все-таки тяжело. Когда живешь по одному расписанию, одному распорядку дня, а потом резко переходишь на другой режим – тяжело. Ощущения были такие, что меня закинули в стиральную машинку и включили режим быстрого отжима. Вот так прошел мой первый год в США. Я крутился как белка, выживал. Но ни о чем не жалею – несмотря на трудности, это было мое лучшее решение в жизни.

– В будущем планируете жить в США?

– Мне нравится в Америке, поэтому да, – рассказал Сибирцев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
сборная Узбекистана
logoсборная России
Илья Сибирцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Главные новости
Климент Колесников: «Очень хочу Porsche 911. Если говорить об автомобилях, то это моя мечта номер один»
247 минут назад
Сергей Фесиков: «Колесников – самый талантливый спинист в мире. Климент подтвердил, что никто быстрее него на спине плавать не может»
сегодня, 08:23
Тренер Колесникова: «Не выполнили один блок работы полностью из‑за того, что Климент болел. Второй половины нам сейчас не хватает»
15сегодня, 07:41
Александр Красных: «Такое выступление наших спортсменов на чемпионате мира даст толчок к развитию плавания в стране»
сегодня, 07:19
Климент Колесников о синхронисте Мальцеве: «Нифига себе, он семикратный чемпион мира! Даже зависть пробивает, молодец!»
сегодня, 06:55
Светлана Журова: «Больше всего на ЧМ впечатлил Мальцев. Он большой молодец, все-таки в нашей стране очень непросто быть синхронистом»
3вчера, 20:28
Дмитрий Губерниев: «На ЧМ нас никто не называл нейтральными спортсменами. Мы слышим: Россия-Россия, русские плывут! Надо возвращать флаг и гимн»
50вчера, 20:20
Татьяна Покровская: «Не скажу, что кто-то меня удивил на чемпионате мира. Выросла Испания, подтянулась Мексика, китайцы не впечатлили»
вчера, 19:41
Самусенко о двух вторых местах в заплыве на 50 м на спине: «Мне не жалко, был бы третьим – тоже бы не расстроился. Все равно успех»
2вчера, 19:23
Кетце о мировом рекорде Колесникова: «Это очень серьезные секунды, будет невероятно сложно его побить. Но я постараюсь»
вчера, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00