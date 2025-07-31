Пловец Сибирцев об адаптации к жизни в США: «Ощущения были такие, что меня закинули в стиральную машинку и включили режим быстрого отжима. Я крутился как белка, выживал»

Пловец Илья Сибирцев рассказал, как адаптировался к жизни в США.

24-летний Сибирцев живет и тренируется в Штатах, а на соревнованиях представляет Узбекистан.

– Хорошо, а что лично вам дал переезд в США?

– Я бы сказал, что все. И в спорте, и в быту. Я стал другим человеком.

– Вы сталкивались с критикой после решения о смене гражданства?

– Главное – со всеми ребятами россиянами я общаюсь хорошо. Встретились здесь, еще в гостинице (Сибирцев сейчас находится на чемпионате мира в Сингапуре – Спортс’’), был рад видеть тех, с кем плавал вместе по юниорам. Пожал всем руку, пожелал удачи, узнали друг у друга, кто чем живет. Я сделал свой выбор и считаю его правильным.

– То есть лично в вашу сторону никто не обращался с негативом? Максимум – неадекваты в интернете?

– Вы сами все обозначили, мне нечего добавить.

– С россиянами общались во время отстранения? Обсуждали с ними возможность смены сборной или выступления в нейтральном статусе?

– Нет, не говорил ни с кем, у меня своя жизнь, много своих проблем. Сам лезть в чужие проблемы тоже не буду, а с такими вопросами ко мне и не обращался никто, не интересовался.

– Уже начали учить язык?

– Если вы про английский, то я живу в США с 2019 года практически без перерыва, поэтому язык у меня уже достаточно свободный. Приходится, когда вокруг тебя одни американцы, инстинкт срабатывает.

– А узбекский?

– Пока тяжело. Базу знаю, слышу, когда люди что-то говорят, могу понять, но самому говорить тяжело. Когда не живешь в стране, где говорят на этом языке, сложно его изучать. Разве что выучить базовые фразы.

– И все же вас там уже принимают за своего?

– Как видите, выступаю здесь за сборную, поэтому никаких проблем.

– В Америке сразу удалось адаптироваться в бытовом плане?

– Нет, поначалу было все-таки тяжело. Когда живешь по одному расписанию, одному распорядку дня, а потом резко переходишь на другой режим – тяжело. Ощущения были такие, что меня закинули в стиральную машинку и включили режим быстрого отжима. Вот так прошел мой первый год в США. Я крутился как белка, выживал. Но ни о чем не жалею – несмотря на трудности, это было мое лучшее решение в жизни.

– В будущем планируете жить в США?

– Мне нравится в Америке, поэтому да, – рассказал Сибирцев.