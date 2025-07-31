Евгения Чикунова: «После вчерашнего золота в эстафете зарядилась энергией, поэтому с боевым настроем начинаем борьбу на 200 м»

Евгению Чикунову вдохновило золото России в микст-эстафете на ЧМ-2025.

Россиянка показала лучшее время в предварительных заплывах на дистанции 200 м брассом.

«С хорошим настроением выходила в бассейн. После вчерашней золотой медали в эстафете зарядилась энергией, поэтому максимально с боевым настроем начинаем борьбу на 200 м.

Энергия передалась на всю команду. К сожалению, из-за того, что мне нужно было готовиться к 200-метровке, я физически не могла присутствовать на трибунах. Смотрела соревнования из своего номера. С какой-то стороны грустно, что не видела это все вживую», – сказала Чикунова .

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С трибун нельзя было кричать «Россия» – и мы просто орали! Я смотрел победную эстафету с нашими