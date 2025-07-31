Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Шлейхер вышел в полуфинал на трехметровом трамплине с третьим результатом, Молчанов – с 10-м
Молчанов и Шлейхер вышли в полуфинал прыжков в воду с трамплина на ЧМ-2025.
Прыжки в воду
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Мужчины
Трамплин, 3 м
Квалификация
1. Ван Цзунъюань (Китай) – 478,60
2. Осмар Олвера Ибарра (Мексика) – 451,90
3. Никита Шлейхер (Россия) – 445,15
10. Илья Молчанов (Россия) – 394,80
ПРИМЕЧАНИЕ: полуфиналы и финал пройдут 1 августа.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости