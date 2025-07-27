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Гана Максимова: «Пока не вижу практически никакого аргумента в пользу того, чтобы остаться в синхронном плавании»

Тренер Гана Максимова подтвердила намерение уйти из синхронного плавания.

Максимова озвучила эти планы в апреле на фоне решения Международного олимпийского комитета (МОК) не включать микст-дуэты в программу Олмпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

«Отмечу коротко два момента. Это неверная трактовка моих слов: я говорила, что это решение лишило меня последней мотивации. «Больше нет никакой мотивации», – вот дословная фраза, которую я произнесла. Для того, чтобы не было никакой мотивации, должны быть, как вы понимаете, и другие факторы. И вот это уже не короткий разговор, и его на фоне усталости вести не хотелось бы. Я буду об этом писать (или говорить) в своем Telegram-канале чуть позже.

Пока я не вижу практически никакого аргумента в пользу того, чтобы остаться. Появятся ли они или нет – покажет время. А пока могу лишь сказать, что теперь, наконец, мне ничего не мешает нырнуть с головой в свой главный проект – создание водного балетно-циркового спектакля – хореографической симфонии на воде «Лебединое озеро». И надеюсь дописать книгу по мировой истории водных зрелищ и выйти на защиту моего многолетнего научного исследования по этой же теме», – сказала Максимова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
синхронное плавание
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Гана Максимова
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