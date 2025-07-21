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Депутат Свищев: «Для меня мужское синхронное плавание пока непривычно. Хотелось бы увидеть медали и в традиционных для России видах»

Депутат Дмитрий Свищев назвал непривычным мужское синхронное плавание.

Сегодня российский синхронист Александр Мальцев взял золото на чемпионате мира-2025 в Сингапуре в произвольной программе соло. Ранее он также победил в технической программе.

«Для меня мужское синхронное плавание пока непривычно. Я с настороженностью относился к этому виду программы, но он признан и на международном уровне, и в России.

Две золотые медали Александра Мальцева – это большой успех Федерации водных видов спорта России, особенно после столь долгого отсутствия на чемпионатах мира.

Хотелось бы, конечно, увидеть медали и в традиционных для России видах синхронного плавания. Мы очень ждем этого. Желаю нашим спортсменкам удачного выступления на чемпионате мира!» – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoсборная России (синхронное плавание)
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
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синхронное плавание
Федерация водных видов спорта России
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