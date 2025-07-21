Дмитрий Губерниев: «Мальцев – великий спортсмен, это факт. Так много преодолеть: насмешки, даже издевательства в каком-то смысле»

Дмитрий Губерниев назвал синхрониста Александра Мальцева великим спортсменом.

Сегодня россиянин Мальцев взял второе золото на ЧМ-2025 в Сингапуре. Всего на его счету шесть побед на чемпионатах мира – он самый титулованный мужчина-синхронист в истории.

«Александр Мальцев – самый опытный участник команды на чемпионате мира, он сохранил психологию победителя. Как говорил Олег Павлович Табаков, артист должен помнить ощущение успеха. Так и у Мальцева. Он адаптировался и физически, и психологически.

Как раз сейчас мы имеем ту самую вилку проблем отсутствия нашего синхронного плавания на мировой арене на протяжении нескольких лет. Когда менялся вид спорта, менялись правила, и к тому же ушли все опытные девчонки. У нас полное омоложение. Спортсмены должны выступать: чем дольше мы не будем выступать, тем труднее будет возвращение.

В этом смысле золото Мальцева уникально. Он локомотивом тащит за собой всю нашу команду. Девчонки смотрят и понимают, что тоже могут. Искренне желаю нашим девочкам брать пример с Александра – и физически, и психологически. А то, что он великий спортсмен, это факт. Так много преодолеть: насмешки, даже издевательства в каком-то смысле.

Саша – великий. Человек с именем и фамилией Александр Мальцев не имеет права быть плохим спортсменом», – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев .

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной