Татьяна Тарасова: «Слежу за чемпионатом мира по водным видам. Мальцев большой молодец, что завоевал две золотые медали. Наши лучше всех!»

Татьяна Тарасова похвалила синхрониста Александра Мальцева, победившего на ЧМ.

Россиянин Мальцев ранее завоевал два золота на чемпионате мира-2025 в Сингапуре – в произвольной и технической программах.

«Слежу за чемпионатом мира. Он большой молодец, что завоевал две золотые медали. Наши лучше всех!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре завершится 3 августа.

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной