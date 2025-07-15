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  • «Мы видели мазут, была легкая пленка. Но это открытая вода, мы выступаем при всех условиях». Беляев о переносе стартов на ЧМ в Сингапуре
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«Мы видели мазут, была легкая пленка. Но это открытая вода, мы выступаем при всех условиях». Беляев о переносе стартов на ЧМ в Сингапуре

Соревнования по плаванию на чемпионате мира в Сингапуре вновь могут перенести.

Об этом рассказал российский тренер Кирилл Беляев. Ранее организаторы в связи с качеством воды перенесли с 15 на 16 июля женские старты в плавании на открытой воде на 10 км.

– Мы были сегодня на совещании, на котором нам дали понять, что информация вскоре появится. Ситуация следующая: либо мы поплывем с утра – мальчики с 7:30, девочки с 10:30 (2:30 и 5:30 по московскому времени соответственно – Спортс’’), – либо поплывут еще позже. Это вариант B. Вариант C пока не обговаривался, но, возможно, будут какие‑то и другие исходы.

– Что по воде?

– Мы знаем, что это открытая вода, настоящая открытая вода. Говорят, что вода не соответствует нормам, это на данный момент. Организаторы взяли две пробы, по которым будет решаться, поплывем мы завтра или это перенесется на другой день.

Действительно, мазут мы видели, была легкая пленка. Но это открытая вода, как я люблю говорить. Мы выступаем при всех условиях. На данный момент вода не соответствует нормам, мы не плывем, но когда она будет соответствовать, мы будем в полной боевой готовности.

– Спортсмены провели несколько тренировок на открытой воде. Что они говорят про воду?

– Вода, конечно, горячая: 30,5–30,7 [градусов]. Она немножко меняется, но в целом высокая, – ответил Беляев.

История с грязной Сеной повторяется? На ЧМ в Сингапуре перенесли заплыв из-за качества воды

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
плавание в открытой воде
плавание
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Кирилл Беляев
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