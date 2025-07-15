Иван Кожакин: «Весь мировой спринтерский брасс очень стремится к технике Адама Пити. Думаю, в ближайшем будущем произойдет качественный скачок»

Чемпион России Иван Кожакин объяснил специфику в технике плавания брассом.

Кожакин выигрывал ЧР-2024 брассом на дистанции 100 метров, также он действующий рекордсмен страны на 50-метровке. Спортсмен выступит на чемпионате мира в Сингапуре, который проходит с 11 июля по 3 августа.

– На самом деле весь мировой спринтерский брасс сейчас очень стремится к технике Адама Пити. Это сильные, короткие и при этом очень взрывные гребки. Даже девушки начинают использовать схожую технику. Выглядит очень круто. Думаю, в ближайшем будущем в брассе произойдет качественный скачок – многие вплотную приблизятся к тем результатам, что в свои лучшие годы показывал Адам.

Если посмотреть на Людовико Виберти, у него очень взрывные плечи. В воде они прямо-таки летят вперед, и это заметно невооруженным глазом. Иначе говоря, мне не нужно было подсматривать за Виберти на разминках, чтобы лишний раз в этом убедиться. Я давно знаком с техникой всех лидеров мирового брасса – в этом смысле я достаточно эрудированный пловец.

Другой вопрос, что было здорово просто рядом с теми же итальянцами прочувствовать вот этот внутренний мандраж. Когда соревнуешься в России, всегда понимаешь заранее и технику, и тактику прохождения дистанции, знаешь, как поплывут соперники, на что нужно ориентироваться. Здесь же [на чемпионате мира в Сингапуре] плывешь в полной неизвестности.

Не имеешь ни малейшего понятия, что и как будет происходить по ходу дистанции. Но я хотел столкнуться именно с такой неизвестностью, поскольку прекрасно понимал: в Сингапур приедет еще большее количество лидеров мирового брасса, с которыми нужно будет соперничать.

– На стометровке для вас важнее первая половина дистанции или вторая?

– Вторая. Мы в последнее время очень много работали над ней, и как раз в Риме [на турнире Sette Colli] получилось накопленный опыт реализовать – показать достойные секунды. Я очень удивился результату, когда вышел из воды, признаюсь честно.

Сам по ощущениям не понимал, насколько расслабленно и медленно проплыл первые 50 м, но ребята мне потом сказали, что дико переживали на трибуне, когда после первого «полтинника» я шел только восьмым. Начал тогда за 28,2, а закончил 30,8.

Брасс вообще очень «вредный» способ плавания в плане требовательности к технике. Если таз совсем немножечко ушел вниз, результат может мгновенно ухудшиться на секунду, а то и более. Можно просто «встать», как это случилось у меня на чемпионате России. Был слишком напряжен, и организм немножко не выдержал, – рассказал Кожакин.