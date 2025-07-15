«Едва ли не скребу лицом по дну бассейна». Пловец Кожакин рассказал о тренировках в Магадане

Пловец Кожакин рассказал, каково тренироваться в магаданском бассейне 1967 года.

27-летний Иван Кожакин – победитель и призер чемпионатов России. Ранее он признался, что мечтает выступить и завоевать золото на Олимпийских играх.

– Как можно, имея такую великую цель, всячески осложнять себе путь к ней? Вы же сами прекрасно понимаете, что, проживая в Магадане, тренируясь не в самом комфортабельном бассейне, достаточно ограниченно участвуя в сборах и соревнованиях, к этой цели подобраться не так просто. К тому же большая цель всегда требует очень больших жертв. Вы готовы на них идти?

– Хороший вопрос на самом деле. Все, о чем вы сказали, конечно, имеет значение, но мне реально нравится осознавать, что я магаданец, что тренируюсь в тех условиях, которые есть, плаваю с тем же тренером, с которым начинал, – со своим отцом, и в том же самом бассейне 1967 года постройки, куда пришел в пять лет.

Это, кстати, вообще не претензия с моей стороны, не жалоба. Скорее я вижу в собственном примере определенную мотивацию для детей из регионов. Такой наглядный ориентир, что, даже родившись в Магадане, можно добиться чего-то значимого.

Многие ведь именно по этой причине опускают руки. Начинают думать: условий нет, ничего нет, о чем тут вообще говорить-то? А по факту, если очень сильно захотеть, можно и до рекордсмена мира… до рекордсмена России доплавать. Простите, оговорочка случилась.

– Нормальная оговорочка, звенящая…

– Наверное, у нас менталитет такой, русский, что чем сложнее обстоятельства, тем больше это мотивирует достигать более высоких вершин. Если посмотреть на всю нашу сборную, через какие трудности мы прошли за последние четыре года, мы только и делаем, что возрождаемся из пепла, как птица феникс. И я уверен, что на ближайших соревнованиях будем показывать крутые результаты. <...>

– Не раз слышала, что постоянные тренировки в 25-метровом бассейне дают прекрасную возможность пловцу довести до совершенства технику стартов и поворотов. Почему же у вас она хромает?

– Наверное, из-за особенностей нашего бассейна в Магадане. В самом начале моей плавательной карьеры у нас вообще не было какого-то выраженного акцента на старты-повороты, мы просто очень много плавали. А вот сейчас, когда я прекрасно понимаю, что надо работать и над этим тоже, у нас просто нет такой возможности.

Тумбочки в бассейне каменные, кафельные, две ноги еле помещаются. С поворотами тоже проблема: ближе к стенке идет значительное уменьшение глубины, поэтому любая попытка сделать поворот максимально качественно, приводит к тому, что я едва ли не скребу лицом по дну бассейна.

Собственно, это одна из причин, по которой дней за десять до чемпионата России мы стараемся выехать куда-нибудь в Москву, чтобы акклиматизироваться, попрыгать с нормальных тумбочек и через какие-то упражнения довести выполнение поворотов до приемлемого уровня, – рассказал Кожакин.