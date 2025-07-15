7

«Едва ли не скребу лицом по дну бассейна». Пловец Кожакин рассказал о тренировках в Магадане

Пловец Кожакин рассказал, каково тренироваться в магаданском бассейне 1967 года.

27-летний Иван Кожакин – победитель и призер чемпионатов России. Ранее он признался, что мечтает выступить и завоевать золото на Олимпийских играх.

– Как можно, имея такую великую цель, всячески осложнять себе путь к ней? Вы же сами прекрасно понимаете, что, проживая в Магадане, тренируясь не в самом комфортабельном бассейне, достаточно ограниченно участвуя в сборах и соревнованиях, к этой цели подобраться не так просто. К тому же большая цель всегда требует очень больших жертв. Вы готовы на них идти?

– Хороший вопрос на самом деле. Все, о чем вы сказали, конечно, имеет значение, но мне реально нравится осознавать, что я магаданец, что тренируюсь в тех условиях, которые есть, плаваю с тем же тренером, с которым начинал, – со своим отцом, и в том же самом бассейне 1967 года постройки, куда пришел в пять лет.

Это, кстати, вообще не претензия с моей стороны, не жалоба. Скорее я вижу в собственном примере определенную мотивацию для детей из регионов. Такой наглядный ориентир, что, даже родившись в Магадане, можно добиться чего-то значимого.

Многие ведь именно по этой причине опускают руки. Начинают думать: условий нет, ничего нет, о чем тут вообще говорить-то? А по факту, если очень сильно захотеть, можно и до рекордсмена мира… до рекордсмена России доплавать. Простите, оговорочка случилась.

– Нормальная оговорочка, звенящая…

– Наверное, у нас менталитет такой, русский, что чем сложнее обстоятельства, тем больше это мотивирует достигать более высоких вершин. Если посмотреть на всю нашу сборную, через какие трудности мы прошли за последние четыре года, мы только и делаем, что возрождаемся из пепла, как птица феникс. И я уверен, что на ближайших соревнованиях будем показывать крутые результаты. <...>

– Не раз слышала, что постоянные тренировки в 25-метровом бассейне дают прекрасную возможность пловцу довести до совершенства технику стартов и поворотов. Почему же у вас она хромает?

– Наверное, из-за особенностей нашего бассейна в Магадане. В самом начале моей плавательной карьеры у нас вообще не было какого-то выраженного акцента на старты-повороты, мы просто очень много плавали. А вот сейчас, когда я прекрасно понимаю, что надо работать и над этим тоже, у нас просто нет такой возможности.

Тумбочки в бассейне каменные, кафельные, две ноги еле помещаются. С поворотами тоже проблема: ближе к стенке идет значительное уменьшение глубины, поэтому любая попытка сделать поворот максимально качественно, приводит к тому, что я едва ли не скребу лицом по дну бассейна.

Собственно, это одна из причин, по которой дней за десять до чемпионата России мы стараемся выехать куда-нибудь в Москву, чтобы акклиматизироваться, попрыгать с нормальных тумбочек и через какие-то упражнения довести выполнение поворотов до приемлемого уровня, – рассказал Кожакин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
Иван Кожакин
logoсборная России
плавание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат мира-2025. Велльброк и Джонсон выиграли 10 км в плавании на открытой воде, Адеев – 6-й, Сорокина – 11-я
26вчера, 10:35
Корнев о стометровке кролем: «Так вставляет после финиша, что проблемой становится даже выбраться на бортик. 20-минутный отходняк всегда очень яркий и больной»
15 июля, 15:08
Фесиков о медальном плане на ЧМ-2025: «Давайте не будем загадывать. Мы больше трех лет не были на международных стартах в длинных бассейнах»
115 июля, 13:58
Главные новости
Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. 1/8 финала. Италия обыграла Китай, Япония одолела Великобританию, другие результаты
сегодня, 13:55
Ильиных о ЧМ в Сингапуре: «Все соскучились по таким турнирам. Для меня чемпионат мира будет первым крупным стартом за последние шесть лет»
1сегодня, 11:36
Итальянский пловец Пальтриньери: «Организация ЧМ в Сингапуре – одна из худших за последние 20 лет»
6вчера, 16:25
Антон Чупков: «Надеюсь, у россиян будут медали всех достоинств Для себя уже отметил, кто из ребят будет стоять на пьедестале почета»
вчера, 14:19
Водное поло. Чемпионат мира-2025. Хорватия победила Грецию, Испания обыграла Венгрию и другие результаты
вчера, 13:56
Сорокина об 11-м месте на ЧМ: «Первые полтора круга было пекло, но потом в какой‑то момент стало даже холодно»
вчера, 11:58
«Увезли ее на коляске». Пловчихе Ершовой стало плохо на 10 км на ЧМ-2025 из-за перегрева
15вчера, 10:57
Чемпионат мира-2025. Австралия лидирует в медальном зачете, Россия пока без наград
вчера, 10:36
Чемпионат мира-2025. Велльброк и Джонсон выиграли 10 км в плавании на открытой воде, Адеев – 6-й, Сорокина – 11-я
26вчера, 10:35
Денис Адеев: «Рашовски выбил меня со второй позиции. Мы с ним немножко подрались»
1вчера, 10:13
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
321 мая, 19:58
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
716 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05