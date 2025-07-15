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Корнев о стометровке кролем: «Так вставляет после финиша, что проблемой становится даже выбраться на бортик. 20-минутный отходняк всегда очень яркий и больной»

Пловец Егор Корнев рассказал о сложном «отходняке» после 100-метровки кролем.

– Что делает стометровку вольным стилем особенной лично для вас?

– Мне очень нравится сам факт высокой конкуренции на этой дистанции. На ней всегда собиралось много народу даже в рамках страны, а сейчас тем более. Наше поколение настолько сильное, настолько мы близки друг к другу по результату, что сама мысль, что ты можешь выиграть в такой плотной борьбе, где даже мухе негде пролететь, доставляет большое удовлетворение.

– По этой логике еще более интересным должен быть, наверное, «полтинник»?

– Пожалуй, да. В плане распределения сил эта дистанция у всех более-менее одинаковая: работаешь на максимуме от старта и до финиша, а там уж как повезет. <...>

– Что вы чувствуете в воде, когда понимаете, что наступает предел?

– Анаэробные спринтеры более мышечные, а мышцы надо кормить кислородом. Продукт распада – это молочная кислота, которая начинает накапливаться. Соответственно, появляется скованность, ты начинаешь уставать, движения замедляются. И этот чисто физиологический фактор тебя тормозит. Вот и все.

– В одном из своих интервью вы сказали, что плавать 400 м комплексом очень больно. А «сотню» вольным стилем?

– Это тоже очень больно, на самом деле. 400 комплексом – скорее мучительно. Особенно для спринтера. Такое медленное мучение, которое тебя всю дистанцию угнетает.

На «сотне» ощущения иные. Тебя так, простите за грубое слово, вставляет после финиша, что проблемой становится даже выбраться на бортик. Лактат за 20, в глазах рябит, ноги подкашиваются. Ползешь до своей команды или до места, где переодевался, чтобы снова прыгнуть в воду – откупываться. И вот этот 20-минутный отходняк всегда очень яркий и больной, – сказал чемпион мира в комбинированной эстафете 4x100 м на короткой воде Егор Корнев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
плавание
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