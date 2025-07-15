Покровская о подготовке к ЧМ: «Все это очень нервно, тревожно и волнительно для спортсменов, тренеров, для меня. Причин для этого много»

Татьяна Покровская рассказала о волнении перед чемпионатом мира в Сингапуре.

Соревнования по водным видам спорта, где россияне выступят в нейтральном статусе, пройдут с 11 июля по 3 августа. Покровская – главный тренер сборной России по синхронному плаванию.

– Татьяна Николаевна, это, наверное, один из самых непростых периодов подготовки для вас перед чемпионатом мира и, возможно, самый нервный.

– Конечно, все это очень нервно, тревожно и волнительно для спортсменов, тренеров, для меня. И причин для этого много. Нас долго не было на чемпионатах мира, к тому же у нас новый состав. Самая опытная спортсменка – Майя Дорошко, она стоит в дуэте с Татьяной Гайдай, которая тоже уже выступала на высоком уровне.

В микст-дуэте у нас на чемпионатах мира выступали Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева. А в группе весь состав новый. Полностью и абсолютно. Но ведь вопрос еще и в новых правилах, это серьезные изменения, тем более волнительным получается этот старт для нас.

– Вы поехали на далекий акклиматизационный сбор перед чемпионатом мира, как все прошло?

– Мы специально провели этот сбор в условиях того же часового пояса, который будет на чемпионате мира. В подобных дальних поездках акклиматизация отнимает много сил, перед такими важными соревнованиями важно учесть все это, что мы и сделали.

– Наводили справки о бассейне в Сингапуре?

– Да, конечно, пытались что-то узнать, но ведь бассейн новый. Для нас, конечно, имеет значение, что он закрытый, потому что при таком климате – там ведь жарко и влажность большая – важно выступать в крытом бассейне. Поэтому и на сборе тоже тренировались в закрытом. Летом в открытом и в таком климате было бы очень тяжело.

– Вы приняли решение не выставлять произвольную программу в групповых соревнованиях. Почему?

– Очень много изменений в правилах, у нас была такая пауза, плюс состав новый. Ну и вы ведь помните, мы всегда пропускали одну программу, в этот раз – произвольную.

– Темы программ раскроете?

– Акробатическая группа – «Рио-Рита». Очень динамичная музыка, эту программу мы уже показывали на внутренних соревнованиях. И техническую нашу программу тоже показывали, правда, один раз – «Танец с саблями». Но, конечно, под новые правила мы уже даже после того показа ее изменили, – рассказала Покровская.