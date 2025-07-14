Кирилл Беляев: «Открытую воду смотреть лучше с человеком, который в этом разбирается. В противном случае, для новичков это как минус два часа из жизни»

Кирилл Беляев высказался о популяризации турниров по плаванию в открытой воде.

Беляев – серебряный призер ЧМ-2019 на 25 км. Сейчас является тренером сборной России.

— Есть люди, которые не понимают, зачем им наблюдать за заплывом на 25 км, когда толком ничего не видно и на большей части пути, по их мнению, ничего не происходит. Как сделать просмотр открытой воды более привлекательным для зрителя?

— Надо больше рассказывать о том, что происходит в гонке. Для таких людей, как я, открытая вода — это своего рода искусство. По движениям, по тактике, по манере вести гонку. И никогда не бывает одинаковых условий. Сегодня плывешь в волнах, завтра — в тепличных условиях в штиль. Это борьба не только с самим собой и соперниками, но и с природой. Чтобы людям понять все тонкости, нужно самим попробовать поучаствовать в таких соревнованиях.

А смотреть лучше с человеком, который в этом хорошо разбирается. В противном случае, для новичков это как минус два часа из жизни. Нужно привлечь их внимание.

— У людей сейчас клиповое мышление. Как вообще привлечь аудиторию в такой ситуации?

— Разбивать эфир на рилсы, ха-ха. Я понимаю, о чем вы говорите, но у таких видов спорта, как наш, есть своя аудитория и ее просто надо развивать. Это кропотливая работа на долгосрочную перспективу.

— Если проводить заплывы в более красивых местах, например? Трансляцию смотреть будет еще интереснее.

— Я согласен. Пока наш дом Ростов-на-Дону, местный гребной канал. И плюс вы знаете ситуацию с разливом мазута в Анапе.

На самом деле картинка во время заплыва, если он в море, не так отличается друг от друга. Фокус на пловцов, а уж где они плывут — у Копакабаны или у Анапы, видно только моментами. Я скорее про офлайн фактор для приезда болельщиков, про фотосъемку, чтобы были красивые планы. И в этом плане красивые озера тоже крутые локации для таких соревнований да и для того, чтобы люди репостнули!

Есть такое место на примете. Пока не хочу раскрывать все карты, но есть план провести соревнования в одной очень красивой локации. Надеюсь, удастся это сделать, — сказал Беляев.