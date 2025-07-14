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Ишмуратова про ЧМ по водным видам: «Одни запреты. Туда не ходи, сюда не ходи, не говори и вообще забудь, что ты из России»

Ишмуратова считает, что россиянам будет тяжело на ЧМ по водным видам спорта.

Ранее стало известно, что спортсменам из России во время чемпионата мира запрещено публиковать в соцсетях флаг своей страны, а также высказываться о конфликтах между странами.

Чемпионат мира стартовал 11 июля в Сингапуре. Российские и белорусские атлеты выступают в нейтральном статусе.

«Одни запреты! Получается так, что ты туда не ходи, ты сюда не ходи, ты не говори и вообще забудь, что ты из России. К огромному сожалению, в неравных условиях придется ребятам выступать, тяжело», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

В Сингапуре за жвачку – тюрьма, за наркотики казнят. Что нужно знать перед водным ЧМ?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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