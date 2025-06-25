Татьяна Покровская награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Покровскую Татьяну Николаевну», – говорится в документе.

Покровская – главный тренер сборной России по синхронному плаванию с 1998 года.