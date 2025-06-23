Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Брусникина получила нейтральный статус

Ольга Брусникина получила нейтральный статус.

Международная федерация плавания (World Aquatics ) одобрила нейтральный статус вице‑президенту Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольге Брусникиной.

Также в качестве сопровождающих лиц нейтральный статус получили тренер Наталья Денисова (синхронное плавание), руководитель дирекции по водному поло ФВВСР Светлана Древаль, главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч, вице‑президент ФВВСР Евгений Шаронов и Екатерина Жила.

Допуск к международным турнирам в нейтральном статусе получили прыгуньи в воду Виктория Казанцева и Екатерина Беляева.