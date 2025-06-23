0

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Брусникина получила нейтральный статус

Ольга Брусникина получила нейтральный статус.

Международная федерация плавания (World Aquatics) одобрила нейтральный статус вице‑президенту Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольге Брусникиной.

Также в качестве сопровождающих лиц нейтральный статус получили тренер Наталья Денисова (синхронное плавание), руководитель дирекции по водному поло ФВВСР Светлана Древаль, главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч, вице‑президент ФВВСР Евгений Шаронов и Екатерина Жила.

Допуск к международным турнирам в нейтральном статусе получили прыгуньи в воду Виктория Казанцева и Екатерина Беляева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
прыжки в воду
Виктория Казанцева
Ольга Брусникина
Сергей Маркоч
Федерация водных видов спорта России
Екатерина Беляева
сборная России жен (водное поло)
Евгений Шаронов
синхронное плавание
сборная России жен (прыжки в воду)
водное поло
World Aquatics (FINA)
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Шлейхер, Терновой, Ильиных, Тимошинина выполнили условия отбора на чемпионат мира
2вчера, 16:00
Прыжки в воду. Чемпионат России. Конаныхина и Кедрина победили в синхронных прыжках с вышки, Молчанов и Фокин – на трамплине, другие результаты
19 июня, 17:36
Габдуллин о планах сборной России на ЧМ: «Прыгуны в воду подошли более минималистично. Но пловцы и синхронисты говорят только про золото»
17 июня, 07:33
Главные новости
Ковентри сравнила олимпийское движение с паутиной: «Оно сложное, красивое и сильное. Но остается таким, только если мы работаем вместе»
115 минут назад
Кирсти Ковентри вступила в должность президента МОК
14сегодня, 09:52
WADA о словах главы USADA про рацион китайских пловцов: «Заявление Тайгерта не основано на науке или фактах»
7сегодня, 08:23
Кристина Ильиных: «Чувствую, что начинаю психологически справляться со своими проблемами»
сегодня, 06:44
Сергей Фесиков: «Рады, что число пловцов на Кубке России возросло. Значит, страна хочет плыть к Олимпийским играм»
сегодня, 06:39
Прыгун в воду Евгений Кузнецов досрочно завершил сезон из-за травмы
вчера, 17:45
Шлейхер, Терновой, Ильиных, Тимошинина выполнили условия отбора на чемпионат мира
2вчера, 16:00
Прыжки в воду. Чемпионат России. Ильиных победила на трехметровом трамплине, Терновой – на вышке
вчера, 13:59
Хайдайвер Федотов и прыгунья в воду Бибикина, перешедшие из России в Армению, выступят на чемпионате мира-2025
21 июня, 16:41
Прыжки в воду. Чемпионат России. Шлейхер победил на трехметровом трамплине, Тимошинина – на вышке
21 июня, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
121 мая, 19:58
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
716 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря 2024, 14:35