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Шлейхер, Терновой, Ильиных, Тимошинина выполнили условия отбора на чемпионат мира

В сборной России по прыжкам в воду назвали спортсменов, отобравшихся на ЧМ.

Как сообщила старший тренер команды Ольга Феоктистова, по итогам чемпионата России в Екатеринбурге критерии отбора в олимпийских видах программы выполнили Никита Шлейхер, Илья Молчанов, Кристина Ильиных, Елизавета Кузина, Илья Молчанов – Геннадий Фокин, Кристина Ильиных – Елизавета Кузина (все – трамплин 3 м); Руслан Терновой, Никита Шлейхер, Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева, Никита Шлейхер – Терновой, Александра Кедрина – Анна Конаныхина (все – вышка 10 м).

Также Феоктистова отметила, что остаются вопросы по неолимпийским видам.

«Егор Лапин выиграл на трамплине 1 м, в начале сезона у него была травма, но к выступлению на метровом трамплине он восстановился. До норматива Егор не добрал. Вопрос его участия будем обсуждать на комитете, возможно, мы возьмем ребят на 1 м из уже квалифицировавшихся в других видах – у нас такое в правилах отбора прописано.

То же самое по Вике Фроловой, у нее три балла недобора на трамплине 1 м, ей нужно развиваться, не было международного опыта. Хочется, чтобы в будущем она проявила себя, обсудим это на заседании», – сказала тренер.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет c 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Ольга Феоктистова
прыжки в воду
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoсборная России (прыжки в воду)
сборная России жен (прыжки в воду)
logoНикита Шлейхер
Руслан Терновой
Илья Молчанов
Елизавета Кузина
logoЮлия Тимошинина
Екатерина Беляева
logoКристина Ильиных
Александра Кедрина
Геннадий Фокин
Егор Лапин
Виктория Фролова
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