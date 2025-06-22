Прыгун в воду Евгений Кузнецов досрочно завершил сезон из-за травмы

Чемпион мира и олимпийский призер по прыжкам в воду Евгений Кузнецов досрочно завершил сезон.

Об этом сообщила старший тренер сборной России Ольга Феоктистова. Ранее 35-летний Кузнецов получил травму колена перед чемпионатом России и уже перенес операцию.

«Давать прогнозы по восстановлению очень сложно, но в этом сезоне соревноваться он уже не будет, требуется время на реабилитацию», – сказала Феоктистова.

Из-за повреждения Кузнецов также пропустит чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.