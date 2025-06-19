Мазепин о федерациях: «Чтобы получить деньги Минспорта, мы должны это заслужить. Считаю, что это правильно»

Мазепин заявил, что федерации должны заслужить финансирование от Минспорта.

Дмитрий Мазепин возглавляет Федерацию водных видов спорта России (ФВВСР).

«Мы следуем поручениям президента. Он сам любит спорт, и болеет, и занимается, и пропагандирует. Поэтому такой молодой и перспективный министр теперь у нас есть. Он руководит всем нашим спортом: и профессиональным, и детским, и юношеским, и любительским. И сам является примером.

Но если говорить по делу, многие федерации укрупнились. Министерство спорта выставило нам вот это слово KPI. Мы понимаем, что министерство спорта забрало достаточно большой бюджет, и теперь, чтобы получить деньги министерства, мы должны это заслужить. Я считаю, что это правильно.

Но мы, как руководители федерации, в которой большинство возглавляет бизнес, должны работать на результат – у нас практически все спортсмены допущены в нейтральном статусе», – сказал Мазепин.