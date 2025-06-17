Лифинцев о чемпионате мира: «Спокойно жду старта турнира и готов показать свой результат»

Мирон Лифинцев заявил, что готов показать свой результат на чемпионате мира.

19-летний пловец высказался о подготовке к соревнованиям, которые пройдут с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

– Просыпаюсь в 8 утра, примерно около 9 завтракаю. Я всегда встаю рано. Где‑то в 11:00 иду в зал. Потом работаю в воде до 13:00. Затем обед и сон. После этого вечерняя тренировка и ужин. В конце дня есть возможность заняться своими делами.

– Есть волнение перед турниром в Сингапуре?

– Чем дальше лететь, тем круче. Я очень жду всего этого. Спокойно жду старта турнира и готов показать свой результат, – сказал пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Лифинцев .