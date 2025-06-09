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Колесников об Олимпиаде-2024: «Не хотел ехать туда ввиду всего происходящего. Если бы никаких нейтральных статусов не было – мы бы спокойно поехали и выступили»

Колесников заявил, что не хотел получать нейтральный статус для участия в ОИ-2024.

На Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе выступил только один российский пловец – Евгений Сомов. 

– В Турции тебе от отеля вручили халат с довольно странной бумагой, где было написано: «Мы очень рады, что ты с нами на пути к Парижу-2024». Как ты на это отреагировал? Они вообще никакого подвоха не заметили, когда эту бумагу давали?

– Этот халат меня ждал с 2021 года, поэтому только-только сейчас я его смог забрать. Если бы тогда приехал, то никакого подвоха не было бы.

– Спустя 10 месяцев после Олимпиады, на которую тебя отправляли на этой бумаге, думаешь ли ты, что у тебя были шансы туда попасть?

– По результатам?

– Нет. Получить нейтральный статус, поехать в Париж, выступить.

– Нет. Если бы никаких статусов не было, то спокойно бы поехали, выступали и занимали места. Но ввиду всего происходящего я не хотел ехать туда.

– Какое у тебя отношение к Юлии Ефимовой и Евгению Сомову из-за того, что они этот статус получили? Молодцы, что попытались, или надо было быть вместе с командой?

– Это их выбор и их решение. Я максимально нейтрально к этому отношусь. Не осуждаю и не поддерживаю. Если они плывут, то буду смотреть, поддерживать. Не поедут, то это тоже их выбор. Поэтому ни к чему не склоняюсь, – сказал трехкратный призер ЧМ по плаванию Климент Колесников.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
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