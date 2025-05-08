Дмитрий Васильев: «Если мы будем постоянно с соглашаться, то и будем все время выступать в нейтральном статусе. Нам должны объяснить, на каком этапе это закончится»

Дмитрий Васильев задался вопросом о сроках выступлений в нейтральном статусе.

На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК ) рекомендует спортивным федерациям допускать россиян до соревнований только в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«Мы же не нарушили ни одного пункта Олимпийской хартии и ни одного пункта международных спортивных федераций. И мне непонятно, по какой причине наши спортсмены должны выступать в нейтральном статусе. Пусть нам разъяснят, откуда взялся такой пункт.

Я подозреваю, что все это было создано «на коленке» [президентом МОК] господином Томасом Бахом , который оставил самый негативный след в истории мирового олимпийского движения. И потом все взяли под козырек и начали выполнять его решение. Я не вижу повода для того, чтобы наши спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Но нам должны как-то объяснить, на каком этапе закончится это незаконное участие, с моей точки зрения, в нейтральном статусе. Потому что если мы будем постоянно с этим соглашаться, то и будем все время выступать в таком статусе. Но об этом уже должна сказать [новый избранный президент МОК] Кирсти Ковентри , потому что Бах уже сбитый летчик и ничего принять не может.

Если о таком решении возврата выступления наших спортсменов в нормальном статусе будет сказано, то какое-то короткое время нам можно пойти на определенный компромисс. Но не более того. И нам надо держать свою жесткую позицию и отстаивать интересы российских спортсменов», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев .