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Дмитрий Васильев: «Если мы будем постоянно с соглашаться, то и будем все время выступать в нейтральном статусе. Нам должны объяснить, на каком этапе это закончится»

Дмитрий Васильев задался вопросом о сроках выступлений в нейтральном статусе.

На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует спортивным федерациям допускать россиян до соревнований только в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«Мы же не нарушили ни одного пункта Олимпийской хартии и ни одного пункта международных спортивных федераций. И мне непонятно, по какой причине наши спортсмены должны выступать в нейтральном статусе. Пусть нам разъяснят, откуда взялся такой пункт.

Я подозреваю, что все это было создано «на коленке» [президентом МОК] господином Томасом Бахом, который оставил самый негативный след в истории мирового олимпийского движения. И потом все взяли под козырек и начали выполнять его решение. Я не вижу повода для того, чтобы наши спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Но нам должны как-то объяснить, на каком этапе закончится это незаконное участие, с моей точки зрения, в нейтральном статусе. Потому что если мы будем постоянно с этим соглашаться, то и будем все время выступать в таком статусе. Но об этом уже должна сказать [новый избранный президент МОК] Кирсти Ковентри, потому что Бах уже сбитый летчик и ничего принять не может.

Если о таком решении возврата выступления наших спортсменов в нормальном статусе будет сказано, то какое-то короткое время нам можно пойти на определенный компромисс. Но не более того. И нам надо держать свою жесткую позицию и отстаивать интересы российских спортсменов», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoТомас Бах
logoМОК
logoДмитрий Васильев
logoКирсти Ковентри
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