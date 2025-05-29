Литовские пловцы отказались стоять на пьедестале с россиянами на соревнованиях в Тайбэе
Литовские пловцы отказались стоять на пьедестале с россиянами в Тайбэе.
Об этом сообщает литовский портал 15min.lt.
В столице Тайваня с 17 по 30 мая проходят Всемирные игры ветеранов спорта (World Masters Games).
После эстафеты, где россияне выступили под флагом своей страны, литовские спортсмены отказались стоять рядом на пьедестале и делать совместное фото. Позже они вышли на подиум отдельно, чтобы получить награды.
Опубликовал: Ян Мельник
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости