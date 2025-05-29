Литовские пловцы отказались стоять на пьедестале с россиянами на соревнованиях в Тайбэе

Литовские пловцы отказались стоять на пьедестале с россиянами в Тайбэе.

Об этом сообщает литовский портал 15min.lt.

В столице Тайваня с 17 по 30 мая проходят Всемирные игры ветеранов спорта (World Masters Games).

После эстафеты, где россияне выступили под флагом своей страны, литовские спортсмены отказались стоять рядом на пьедестале и делать совместное фото. Позже они вышли на подиум отдельно, чтобы получить награды.