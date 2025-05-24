Ника Годун: «В любой другой стране, если бы мы три года сидели без мировой арены, всех бы давно поувольняли. У нас иначе – за чемпионат России призовые как за ЧМ»
– Нынешнюю ситуацию как оцениваете?
– Многое зависит от того, как ты все происходящее и себя преподносишь в жизни. Мы это не умеем. Такой жизнью мы живем. Но есть и положительные моменты, и у нашего плавания, и у федерации, и у России.
В любой другой стране, если бы три года сидели без выступления на мировой арене, всех бы давно поувольняли, никто бы денег не получал. А у нас иначе – проплыл чемпионат России, получил призовые как за чемпионат мира.
– В чем выход прямо сейчас?
– За эти три года загубилось все. Когда вернется хорошее отношение, флаг, непонятно... Спортсменам моего возраста (Годун 28 лет – Спортс’‘) надо заканчивать.
– Но вы ведь не заканчиваете?
– Окей. Спортсменам моего возраста уже не стоит делать все ставки на спорт. Нужно понимать, что в жизни должно быть что-то другое. Маленькие дети пусть плавают. Когда доберутся до победы на чемпионате России, может, к тому моменту все изменится к лучшему, – сказала призер чемпионата Европы на короткой воде Годун.