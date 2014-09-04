Колесников и Костин победили на этапе «Маре Нострум» в Барселоне, Ефимова – 3-я.

Плавание «Маре Нострум» Барселона Мужчины 50 м, спина 1. Климент Колесников (Россия) – 24,75 2. Ксаверий Масюк (Польша) – 24,84 3. Адам Ясо (Венгрия) – 25,22 50 м, баттерфляй 1. Олег Костин (Россия) – 23,09 2. Абдельрахман Эль-Араби (Египет) – 23,18 3. Роман Шевляков (Россия) – 23,44 Женщины 50 м, брасс 1. Анна Элендт (Германия) – 30,82 2. Бенедетта Пилато (Италия) – 30,84 3. Юлия Ефимова (Россия) – 30,97