Плавание. «Маре Нострум». Колесников и Костин одержали победы, Ефимова и Шевляков – 3-и
Колесников и Костин победили на этапе «Маре Нострум» в Барселоне, Ефимова – 3-я.
Плавание
«Маре Нострум»
Барселона
Мужчины
50 м, спина
1. Климент Колесников (Россия) – 24,75
2. Ксаверий Масюк (Польша) – 24,84
3. Адам Ясо (Венгрия) – 25,22
50 м, баттерфляй
1. Олег Костин (Россия) – 23,09
2. Абдельрахман Эль-Араби (Египет) – 23,18
3. Роман Шевляков (Россия) – 23,44
Женщины
50 м, брасс
1. Анна Элендт (Германия) – 30,82
2. Бенедетта Пилато (Италия) – 30,84
3. Юлия Ефимова (Россия) – 30,97
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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