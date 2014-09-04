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Плавание. «Маре Нострум». Колесников и Костин одержали победы, Ефимова и Шевляков – 3-и

Колесников и Костин победили на этапе «Маре Нострум» в Барселоне, Ефимова – 3-я.

Плавание

«Маре Нострум»

Барселона

Мужчины

50 м, спина

1. Климент Колесников (Россия) – 24,75

2. Ксаверий Масюк (Польша) – 24,84

3. Адам Ясо (Венгрия) – 25,22

50 м, баттерфляй

1. Олег Костин (Россия) – 23,09

2. Абдельрахман Эль-Араби (Египет) – 23,18

3. Роман Шевляков (Россия) – 23,44

Женщины

50 м, брасс

1. Анна Элендт (Германия) – 30,82

2. Бенедетта Пилато (Италия) – 30,84

3. Юлия Ефимова (Россия) – 30,97

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Mare Nostrum
результаты
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Ксаверий Масюк
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Роман Шевляков
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Анна Элендт
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