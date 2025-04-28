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Чикунова про Олимпиаду-2024: «Обидной стала реакция внутри страны. Для многих мы стали вообще не спортсменами. Потому что «не боролись до конца»

Чикунова рассказала, что ей было обидно из-за реакции на ее отказ от Олимпиады.

Российские пловцы отказались от получения нейтрального статуса перед Олимпийскими играми в Париже. 

– Для меня не было никаких вариантов поехать. Тогда и условия были другие, и, даже если бы была возможность, далеко не факт, что комиссия МОК допустила бы. Скольким нашим спортсменам отказали. Процентам 80?

– Но ты согласна с Климентом Колесниковым, который сказал: «Чтобы мы ни говорили про Олимпиаду, все туда хотят».

– Ну, это правда. Но я не жалею, что отказалась перед Парижем, потому что в той ситуации шансы были мизерные. И от меня бы вообще ничего не зависело. Я бы просто ждала решения людей, которые никому ничего не объяснили бы.

– Но ты даже не попробовала.

– А если бы попробовала, получила кучу проблем и расстроилась еще сильнее? Есть же еще вещи, которые за кулисами.

Я оставила эту историю в прошлом. Да, она обидная. Но не менее обидной стала реакция внутри страны. Общество разделилось, для многих мы в моменте стали вообще не спортсменами. Потому что «не боролись до конца». 

Мне кажется, это тоже неправильно. И выбор каждого нужно уважать. Возможно, кому-то со стороны виднее. Но это ситуация, в которой от тебя ничего не зависит. 

Вот до этого был коронавирус. Нравилось кому-то, не нравилось – все просто ждали. Все решается где-то, а ты лишь смотришь – туда тебя вынесет или сюда. Кто там и что пробовал? Мы после пандемии еще раз пережили что-то такое. Это грустно, что могу сказать.

– Бесит, что твоя карьера зависит от дядей со стороны, которым до тебя нет дела?

– Зачем тратить эмоции на что-то, на что не можешь повлиять? Не бесит. Вот там, где могу – готова вкладывать и силы, и всю себя. А пока – ну вот такая ситуация в мире. В том числе, для атлетов.

Хочется верить, что идет потепление. И что своих же спортсменов в идеале будут поддерживать. Ну, или хотя бы не обижать. Для большинства из нас Олимпиады и чемпионаты мира – и так мечта. А они проходили мимо. Так нам еще и доставалось, типа не боремся, – сказала Чикунова. 

«Обидела реакция в стране: типа мы не боремся за Олимпиаду». Разговор с Женей Чикуновой

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2024
logoсборная России жен
плавание
logoЕвгения Чикунова
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