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European Aquatics допустила российских юниоров к соревнованиям в нейтральном статусе

European Aquatics допустила российских юниоров к соревнованиям в Европе.

Ранее российские спортсмены не были допущены к турнирам под эгидой Европейской лиги плавания (European Aquatics).

«24 апреля бюро European Aquatics приняло решение о возвращении российских спортсменов к участию в юниорских соревнованиях в нейтральном статусе.

Спортсменам разрешено участие во всех водных видах спорта, кроме водного поло. Допускается заявка только на индивидуальные соревнования – групповые выступления в синхронном плавании, командные соревнования в прыжках в воду, а также эстафетное плавание и плавание на открытой воде будут исключены из программы для российских участников», – сообщили в Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

«Решение European Aquatics о допуске юниоров к первенствам Европы – это результат нашей последовательной работы по укреплению позиций водных видов спорта на международной арене. Я убежден, что наши спортсмены достойно представят страну на соревнованиях.

Выражаю благодарность руководству European Aquatics за этот важный шаг навстречу и предоставленные возможности для российских спортсменов, и от всей души желаю нашим юным талантам удачи на будущих стартах!» – сказал президент ФВВСР Дмитрий Мазепин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФВВСР
прыжки в воду
водное поло
юниорская сборная России жен
синхронное плавание
European Aquatics (LEN)
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Федерация водных видов спорта России
logoНикита Мазепин
отстранение и возвращение России
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