Пловчиха Егорова о непопадании на ЧМ: «Тяжело осознавать, что приходится думать о завершении карьеры не потому, что ты слабее, а потому, что система решила за тебя»

Пловчиха Егорова назвала «уничтожением карьеры» непопадание на чемпионат мира.

Для квалификации на ЧМ-2025 в Сингапуре российские пловцы на чемпионате России в Казани должны были попасть в топ-2 на дистанции и выполнить норматив, установленный Федерацией водных видов спорта России – он выше, чем норматив Международной федерации плавании.

26-летняя Анна Егорова стала третьей на 400 м вольным стилем. Норматив выполнила только победительница, 17-летняя Софья Дьякова.

«Я не ищу оправданий — сразу скажу. Да, я проиграла. И да, я не отобралась на чемпионат мира. Но я не могу молчать о том, как все это происходило.

Я вернулась в спорт после 6 месяцев перерыва. Вернулась не просто так — вернулась, потому что это моя жизнь. Я тренировалась всего 2 месяца. Причем — через сильнейшую болезнь. Буквально на зубах. И все равно я проплыла по нормативу на чемпионат мира. Стала третьей. Да, не имею права выступать по формальным причинам, но вошла в четверку на эстафету — и сделала это честно, усилием, характером, без поблажек.

Но вместо поддержки — в грубой форме мне дали понять: шансов у меня нет. Потому что я — возрастная. Потому что есть молодые и, по их мнению, более перспективные.

Но мне хочется спросить: разве характер и готовность бороться до конца — это не то, что должно цениться? Разве не за это мы уважаем спортсменов, вне зависимости от их возраста?

Мне известно, что тренер одной из юниорок даже не хотел, чтобы она ехала на чемпионат мира — слишком тяжелая серия стартов, не выдержит форма. Но руководство настояло. Хотя знали: я готова. Я — здесь. Я уже сделала невозможное, чтобы вернуться.

И если дело в визах, билетах, деньгах — я могла бы все это сделать сама. Как делала и раньше. Я тренируюсь за границей, у меня есть серия стартов — «Маре Нострум», чемпионат Франции, все, чтобы доказать форму. Я могла отобраться. Мне просто не дали шанса.

И то, что происходит сейчас, — это не просто несправедливость. Это уничтожение карьеры. Медленное, тихое, через игнор. Я не прошу привилегий. Я прошу честного отношения. Шанса. Потому что я его заслужила.

Очень больно писать это. Очень тяжело осознавать, что приходится думать о завершении карьеры не потому, что ты слабее, а потому, что система решила за тебя», – написала Егорова.