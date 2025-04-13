В World Aquatics прокомментировали отказ украинских синхронисток от фото с россиянками на Кубке мира
В World Aquatics оценили отказ украинских синхронисток от фото с россиянками.
11 апреля россиянки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко выиграли техническую программу в соревнованиях дуэтов на Кубке мира в Египте. Украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина стали вторыми, но отказались от совместного фото с россиянками на награждении.
«Мы знаем, что во время церемонии награждения не было сделано традиционное групповое фото всех медалистов. Хотя это часть официального протокола, церемония прошла без сбоев, и все медали были вручены надлежащим образом.
Мы по‑прежнему сосредоточены на праздновании достижений спортсменов и обеспечении успешного проведения соревнований», – сообщили в World Aquatics.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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