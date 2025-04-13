11

В World Aquatics прокомментировали отказ украинских синхронисток от фото с россиянками на Кубке мира

В World Aquatics оценили отказ украинских синхронисток от фото с россиянками.

11 апреля россиянки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко выиграли техническую программу в соревнованиях дуэтов на Кубке мира в Египте. Украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина стали вторыми, но отказались от совместного фото с россиянками на награждении.

«Мы знаем, что во время церемонии награждения не было сделано традиционное групповое фото всех медалистов. Хотя это часть официального протокола, церемония прошла без сбоев, и все медали были вручены надлежащим образом.

Мы по‑прежнему сосредоточены на праздновании достижений спортсменов и обеспечении успешного проведения соревнований», – сообщили в World Aquatics.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Кубок мира
синхронное плавание
Татьяна Гайдай
Майя Дорошко
World Aquatics (FINA)
logoсборная Украины (синхронное плавание)
logoсборная России (синхронное плавание)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Синхронное плавание. Кубок мира. Сидорина и Соколова победили в произвольной программе дуэтов, россиянки стали вторыми с технической программе в группе
2вчера, 19:26
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
1вчера, 11:44
Чигирева о победе Дорошко и Гайдай на Кубке мира: «Искренне рада за них! Очень переживаю за всех, все‑таки первопроходцы»
вчера, 06:43
Главные новости
Ефимова о новых дистанциях на Играх-2028: «Сейчас все рванут и будет скачок результатов. Многие, думаю, и вернутся ради «полтинничка»
сегодня, 07:22
Колесников о новых дистанциях на Олимпиаде: «Добавляйте еще. Нам недостаточно! А то, что у нас их много — пусть завидуют»
сегодня, 07:18
Синхронное плавание. Кубок мира. Сидорина и Соколова победили в произвольной программе дуэтов, россиянки стали вторыми с технической программе в группе
2вчера, 19:26
Олимпийский чемпион Мертенс побил рекорд Бидерманна на 400 м вольным стилем, державшийся с 2009 года
2вчера, 18:11
Владислав Гринев: «В прошлом году собирался заканчивать с плаванием. Не знаю, как ухитрился стать третьим на ЧР, потому что к соревнованиям практически не готовился»
вчера, 16:25
Владислав Гринев: «Попов в плавочках на старт выходил и плыл «полтинник» за 21 секунду. Не знаю пловца, который сейчас в плавочках такое сделает»
вчера, 16:01
Владимир Сальников: «Ожидаем, что в ближайшее время будут приняты решения, которые позволят нашим атлетам выступать на европейских соревнованиях»
вчера, 11:25
Евгений Рылов: «О Ковентри буду судить по ее действиям. Бах тоже вначале казался хорошим и добрым»
вчера, 08:25
Климент Колесников: «Обидно, что мы не поехали на Олимпиаду, сколько бы я сам или кто-либо другой ни утверждал, что она нам по барабану»
6вчера, 08:05
Чигирева о победе Дорошко и Гайдай на Кубке мира: «Искренне рада за них! Очень переживаю за всех, все‑таки первопроходцы»
вчера, 06:43
Ко всем новостям
Последние новости
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
1вчера, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
516 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря 2024, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября 2024, 09:28