Более 400 олимпийцев призвали будущего президента МОК обратить внимание на проблему климата
Как сообщает Reuters, более 400 представителей спорта из почти 90 стран мира подписали открытое письмо с просьбой уделить приоритетное внимание борьбе с изменением климата. Они указывают, что повышение температур ведет, в частности, к сложностям в организации соревнований.
Среди подписавшихся – шестикратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Эмма Маккеон, двукратная олимпийская чемпионка Игр в парусном спорте британка Ханна Миллс и другие спортсмены.
20 марта в Греции пройдут выборы главы МОК. Действующий руководитель Томас Бах не будет переизбираться на новый срок.
«Мы просим будущего президента, чтобы в ближайшие годы и в течение вашего срока один вопрос был превыше всех остальных: забота о нашей планете.
Экстремальная жара вызывает реальные опасения насчет того, можно ли будет безопасно проводить летние Игры в будущем, и зимние Игры становится все сложнее организовать, поскольку надеяться на снежные и ледовые условия с каждым годом все труднее», – говорится в письме.
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