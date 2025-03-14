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Более 400 олимпийцев призвали будущего президента МОК обратить внимание на проблему климата

Олимпийцы призвали будущего президента МОК обратить внимание на проблему климата.

Как сообщает Reuters, более 400 представителей спорта из почти 90 стран мира подписали открытое письмо с просьбой уделить приоритетное внимание борьбе с изменением климата. Они указывают, что повышение температур ведет, в частности, к сложностям в организации соревнований.

Среди подписавшихся – шестикратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Эмма Маккеон, двукратная олимпийская чемпионка Игр в парусном спорте британка Ханна Миллс и другие спортсмены.

20 марта в Греции пройдут выборы главы МОК. Действующий руководитель Томас Бах не будет переизбираться на новый срок.

«Мы просим будущего президента, чтобы в ближайшие годы и в течение вашего срока один вопрос был превыше всех остальных: забота о нашей планете.

Экстремальная жара вызывает реальные опасения насчет того, можно ли будет безопасно проводить летние Игры в будущем, и зимние Игры становится все сложнее организовать, поскольку надеяться на снежные и ледовые условия с каждым годом все труднее», – говорится в письме.

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Reuters
logoЭмма Маккеон
Экология
logoХанна Миллс
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