Ковентри о допинге: «Каждый член спортивной системы должен нести одинаковую ответственность. Сдал положительный тест – получи наказание»
Кандидат в президенты МОК Ковентри высказалась о допинге у спортсменов.
Кирсти Ковентри – бывшая зимбабвийская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира. Она претендует на пост главы Международного олимпийского комитета. Выборы пройдут 20 марта.
«Я сама бывший атлет, и я знала, что если меня поймают на допинге, то меня дисквалифицируют. Поэтому я считаю, что все должны нести равную ответственность. Возможно, это не очень популярная точка зрения, но это моя позиция.
Я не боюсь заявить, что каждый член спортивной системы должен нести одинаковую ответственность. Сдал положительный тест – получи наказание», – отметила Ковентри.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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