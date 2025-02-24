Ковентри о допинге: «Каждый член спортивной системы должен нести одинаковую ответственность. Сдал положительный тест – получи наказание»

Кандидат в президенты МОК Ковентри высказалась о допинге у спортсменов.

Кирсти Ковентри – бывшая зимбабвийская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира. Она претендует на пост главы Международного олимпийского комитета. Выборы пройдут 20 марта.

«Я сама бывший атлет, и я знала, что если меня поймают на допинге, то меня дисквалифицируют. Поэтому я считаю, что все должны нести равную ответственность. Возможно, это не очень популярная точка зрения, но это моя позиция.

Я не боюсь заявить, что каждый член спортивной системы должен нести одинаковую ответственность. Сдал положительный тест – получи наказание», – отметила Ковентри.

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