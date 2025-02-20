Рылов и Ромашина планируют выступить в лыжной «Гонке Легкова»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что встал на лыжи ради «Гонки Легкова», которая пройдет 22–23 февраля в Рязани.

– Саня Легков пригласил еще в прошлом году, в этом году поеду. Сейчас я редко встаю на лыжи, но раньше бывало да, накатывал.

– Помню интервью про то, что не любишь на коньках стоять.

– Так и есть, на лыжах опора намного больше.

– В биатлонной гонке тебя не ждем?

– Нет, мне плавания хватает, – сказал Рылов.

Также к гонке готовится семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина .

«Я суперлыжник! Первый раз встала на лыжи в прошлую субботу. На «Гонке Легкова» будет второй раз. Многого от меня ожидать не стоит. Надеюсь сделать это грациозно, плавно, наверное в какой‑то степени медленно, но красиво.

А вообще, благодаря таким стартам у меня появились лыжные ботинки, лыжи, так что теперь, возможно, в моей жизни станет больше лыжного спорта. Моя дочь катается на лыжах, делает это гораздо лучше меня. Возможно, и всей семьей как‑нибудь можно будет поучаствовать», – отметила Ромашина.