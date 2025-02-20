Российские прыгуны в воду Шлейхер, Терновой и Кузина получили нейтральный статус

Двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду россиянин Никита Шлейхер получил нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

Об этом сообщила пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

Также нейтральный статус получили еще двое прыгунов в воду: бронзовый призер чемпионата Европы-2019 Руслан Терновой и чемпионка России и Игр БРИКС Елизавета Кузина.