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Генсекретарь Федерации водных видов спорта России: «Думаю, Колесников и Рылов получат нейтральные статусы»

Генсекретарь ФВВСР считает, что Колесников и Рылов получат нейтральные статусы.

– По поводу нейтральных статусов Колесникова и Рылова, есть какая‑то информация?

– Нейтральные статусы – это требование международной федерации. Я думаю, что они получат эти статусы. Сегодня наш президент федерации Дмитрий Аркадьевич Мазепин делает все, чтобы все наши атлеты смогли полноценно выступать, представляя свою страну.

И даже если это пока в нейтральном статусе, для них это возможность вернуться на мировую арену и пристреляться, проверить свои силы. И уже у тренерского штаба будет стратегия по подготовке наших сборных команд к Олимпийским играм, – сказал Радмир Габдуллин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoКлимент Колесников
logoЕвгений Рылов
плавание
logoсборная России
Федерация водных видов спорта России
Дмитрий Мазепин
Радмир Габдуллин
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