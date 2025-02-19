Генсекретарь Федерации водных видов спорта России: «Думаю, Колесников и Рылов получат нейтральные статусы»

Генсекретарь ФВВСР считает, что Колесников и Рылов получат нейтральные статусы.

– По поводу нейтральных статусов Колесникова и Рылова, есть какая‑то информация?

– Нейтральные статусы – это требование международной федерации. Я думаю, что они получат эти статусы. Сегодня наш президент федерации Дмитрий Аркадьевич Мазепин делает все, чтобы все наши атлеты смогли полноценно выступать, представляя свою страну.

И даже если это пока в нейтральном статусе, для них это возможность вернуться на мировую арену и пристреляться, проверить свои силы. И уже у тренерского штаба будет стратегия по подготовке наших сборных команд к Олимпийским играм, – сказал Радмир Габдуллин.