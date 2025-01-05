Пригода о чемпионате мира в Будапеште: «Рады, что смогли туда поехать. И молодым на пользу, и возрастным спортсменам было важно вспомнить эти ощущения»

Кирилл Пригода рассказал, как встретили россиян на ЧМ по плаванию в Будапеште.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде прошел с 10 по 15 декабря 2024 года. Российские пловцы выступали в нейтральном статусе и завоевали 10 медалей – шесть золотых и четыре серебряных.

«Действительно соскучились. Три года – большой срок, мы рады, что смогли туда поехать. Это и молодым на пользу, и возрастным спортсменам тоже было важно вспомнить эти ощущения.

Нас встретили максимально по-спортивному: на турнир приезжают глубочайшие профессионалы, они сконцентрированы исключительно на результатах, поэтому не было такого, что мы при встрече начали что-либо спрашивать.

Вскользь с парой ребят обсудили, как прошел этот период – я рассказал, что продолжал тренироваться и забрасывать не собирался. Они восприняли с уважением, все все понимают. По-человечески были рады, что вернулись», – сказал семикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде.