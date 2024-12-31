Александр Жуков: «Выделил бы Большунова, Лифинцева и Овечкина по итогам года»
Александр Жуков назвал лучших спортсменов 2024 года.
«Я бы выделил Александра Большунова – он очень неплохо выглядел.
Наши пловцы. Конечно, 18-летний Мирон Лифинцев с пятью золотыми медалями.
Александр Овечкин в любом случае. За Сашу – болею, рад его скорому выздоровлению (хоккеист «Вашингтона» уже вернулся в строй и забил два гола – Спортс’‘). Он всегда на первых ролях», – сказал первый зампред Госдумы РФ, экс-глава Олимпийского комитета России Жуков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
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