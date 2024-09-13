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Татьяна Данченко: «Мы бы в Париже у всех выиграли. Мы как были выше по исполнению, образу, скорости, так и остались»

Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко высказалась об Олимпиаде в Париже.

— Смотрели Олимпиаду?

— И дуэты, и группы. Могу сказать, что только Китай показал чистоту прежнего синхронного плавания, синхронность, натянутые ноги, шпагаты. То, что лежит в основе нашего вида спорта. Понравилась акробатическая группа у сборной США. Считаю, что на Олимпийских играх нужно было оставить прежнее расписание, когда сначала были дуэты, а потом группы. Те, кто отпахал в группах на полную, были в дуэтах просто мертвые, это было видно невооруженным взглядом. Сложность у всех на максимальном уровне человеческих возможностей, и после выступления в группах спортсменкам из дуэтов было невероятно сложно.

В итоге по качеству выступления в дуэтах было все печально. Мы сидели с Леной (Вороновой, дочь Данченко, вместе с ней работает с солистками и дуэтами) и смотрели друг на друга вытаращенными глазами. Даже говорить в этом случае друг другу ничего не надо. И так все понятно. Немой вопрос во взгляде: «А что это?» Непонятно, зачем взяли такую заоблачную сложность гречанки и канадки, у китаянок сложность была гораздо ниже, но они выиграли за счет исполнения, потому что не падали ниже колена. Было ощущение, что несколько стран знали, что обнулять оценку за мелкие недокруты в гибридах не будут. На чемпионатах мира за это наказывали, это серьезно сказывалось на итоговом результате. На Олимпиаде этого не было, если только не случалось грубого «асинхрона», когда спортсменки просто сбивались и путались в связках, которые сейчас очень похожи друг на друга.

Более или менее интересные и насыщенные дуэты были у Нидерландов и Великобритании, а австрийки, чемпионки мира, будучи фаворитками, к сожалению, кажется, перегорели. При том что они не выступали в группе и были свежими. Я давно у них не видела такого несинхронного дуэта, лет пять минимум. В последнее время они отличались сложностью, синхронностью, высотой. Мы были уверены, что они будут биться за медали, но как упали с технического дуэта, так и все.

Так что я сделала вывод, что мы бы в Париже у всех выиграли.

— Анна Таррес сказала, что эти правила, возможно, только усилили бы наши позиции.

— Потому что мы как были выше по исполнению, образу, скорости — по всему, так и остались. Разница на чемпионате России и чемпионате мира в баллах у нас была значительная. Как бы здесь щедро ни поставили — а судьи нас не балуют — эту разницу баллов в 70 никуда не деть. Ну сократилась бы она на 40 баллов, и только, — сказала Данченко. 

Таррес является тренером сборной Китая по синхронному плаванию. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
синхронное плавание
Татьяна Данченко
logoОлимпиада-2024
logoсборная России (синхронное плавание)
logoМатч ТВ
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