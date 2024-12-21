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  • Иван Кожакин: «Смотрел чемпионат мира с чувством сожаления, что я не там. Буду настраиваться на большую воду, отбираться на ЧМ в Сингапур с первых мест»
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Иван Кожакин: «Смотрел чемпионат мира с чувством сожаления, что я не там. Буду настраиваться на большую воду, отбираться на ЧМ в Сингапур с первых мест»

Пловец Иван Кожакин рассказал, что сожалеет о пропуске ЧМ на короткой воде.

У Кожакина есть нейтральный статус, необходимый для выступления на турнирах под эгидой Международной федерации плавания. Однако он не вошел в состав команды.

Турнир прошел в Венгрии с 10 по 15 декабря. 

«Я впервые смотрел чемпионат мира с чувством сожаления о том, что я не там. Потенциально можно было бы участвовать с ребятами и в эстафетах и прилично выступить. Тем более что в Будапеште один из самых быстрых бассейнов, и было бы интересно там проплыть.

Я был очень близок к выступлению там и эмоционально настраивался на то, что если на чемпионате России на «полтиннике» попадаю в топ-2, то есть все шансы поехать. И этот настрой меня немного сбил. Но я безумно рад за ребят – они показали легендарное выступление. Особенно рад за брассистов – они показали очень достойные результаты», – сказал Кожакин.

Пловец также рассказал об эмоциях после новости о том, что он не едет на чемпионат мира.

«Непонимание, на самом деле. Казалось, у нас объективный вид спорта, и думал, что если покажу результат, то поеду, но главный тренер учитывает все нюансы, даже те, которые не видны спортсмену. К нему у меня претензий нет, воспринимаю исключительно как опыт.

Буду заряжаться на большую воду, я изначально понимал, что малая вода – не моя, потому что очень уступаю в технических элементах – старты и повороты моя ахиллесова пята. Так что буду настраиваться на большую воду – отбираться на чемпионат мира в Сингапур с первых мест, чтобы не возникло вопросов», – отметил он.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
плавание
чемпионат мира на короткой воде
logoсборная России
Иван Кожакин
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